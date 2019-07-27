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"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود بقصف معسكر للجيش شرق البيضاء

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي ل"أنصار الله" على "تويتر"، إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال 2 "مداه 15 كيلو مترا وعدد من صواريخ الكاتيوشا، تجمعات للجيش في معسكر مديرية مكيراس شرق البيضاء.

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، ونشوب حريق في المعسكر.

من جهة ثانية، اتهم الجيش اليمني، جماعة أنصار الله، بشن قصف مدفعي على تجمعات مدنية في البيضاء.

وذكر موقع الجيش "26 سبتمبر"، أن "أنصار الله" قصفت منازل في قرية عينة بال برمان في مديرية الزاهر غرب البيضاء، ما أدى إلى إصابة الطفل سليمان العروي الحميقاني (4 أعوام) بجروح بليغة، بالإضافة إلى إصابة شقيقته الصغرى.

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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