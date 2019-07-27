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أمين عام الأمم المتحدة يقدم التعازي في وفاة الرئيس التونسي 

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أمين عام الأمم المتحدة يقدم التعازي في وفاة الرئيس التونسي  أمين عام الأمم المتحدة يقدم التعازي في وفاة الرئيس التونسي 

وذكرت الوزارة في بيانها أن غوتيريش دون كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه للغرض.

يذكر أن الأمين العام للمنتظم الأممي قد أعرب في وقت سابق أمس الخميس عن أسفه لخبر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وصفه بـ "الشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد".

وأشاد بالدور البارز الذي اضطلع به الرئيس الرحل في قيادة المرحلة الانتقالية لتونس بكل بنجاح نحو ديمقراطية تاريخية وسلمية". 

هذا وكانت السلطات التونسية قد أعلنت صبيحة يوم الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري عن عمر يناهز 93 عاما

ويأتي رحيل الرئيس التونسي، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وانتخابات رئاسية منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

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