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8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - مصر تدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - ضبظ 1764 قضية تنقيب عن الأثار و 733 تعدى على الثورة السمكي
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:26 صباحاً
أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:26 صباحاً
8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:19 صباحاً
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اليوم - د. خالد قاسم : التعدي علي حرم نهر النيل لا يندرج ضمن شروط التصالح في مخالفات البناء
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DMC
الجمعة 26 يوليو 2019 07:05 مساءً
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا
DMC
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
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