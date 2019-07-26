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مصرع 15 شخصا جراء انجراف التربة في جبال أطلس بالمغرب

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مصرع 15 شخصا جراء انجراف التربة في جبال أطلس بالمغرب مصرع 15 شخصا جراء انجراف التربة في جبال أطلس بالمغرب

قالت السلطات المحلية إنها انتشلت جثث 11 امرأة وثلاثة رجال بالإضافة إلى طفل من الحافلة أثناء الليل، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ ما تزال مستمرة لتحديد عدد الضحايا والأسباب الحقيقية وراء الحادث.

أكدت مصادر رسمية، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، في ريف إجوكاك وويرغان بجبال الأطلس الكبير بين مدينتي تارودانت ومراكش جنوبي المغرب، وفق وكالة "رويترز".

وذكر شهود أن السيارة كانت تقل الركاب من مدينة الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كم إلى الجنوب من العاصمة الرباط.

كما خلف الحادث كومة من الأتربة والأوحال بارتفاع 20 مترا مما أغلق الطريق الجبلي.

هذا ووقع الحادث بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى دفن السيارة، التي كانت تقل الضحايا مساء الأربعاء في منطقة أسني في جبال أطلس.

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