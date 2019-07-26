تويتر تتفوق على التوقعات وتحقق 841 مليون دولار

أعلنت تويتر عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2019، والتي بلغت 841 مليون دولار – بزيادة سنوية بنسبة 18 في المئة تقريبًا بالمقارنة مع 711 مليون دولار التي أبلغت عنها الشبكة الاجتماعية للفترة نفسها من العام الماضي.

كما شكلت هذه الأرقام زيادة بنسبة 5 في المئة عن مبلغ 787 مليون دولار الذي حققته الشركة خلال الربع السابق، وأصبح صافي الدخل 1.1 مليار دولار.

وبلغ إجمالي تكاليف ونفقات المنصة في الربع الثاني 766 مليون دولار، بزيادة قدرها 21 في المئة على أساس سنوي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 76 مليون دولار.

وعززت الشركة عدد الموظفين بنسبة 20 في المئة في هذا الربع، حيث بلغ عدد الموظفين زهاء 4300 موظف حتى نهاية شهر يونيو.

ويعتبر النمو المحلي للشركة جديرًا بالملاحظة، حيث ارتفعت إيراداتها في الولايات المتحدة بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع 12 في المئة من الدخل الدولي.

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وحققت منصة تويتر ربحًا أفضل من المتوقع، حيث بلغ دخلها التشغيلي 76 مليون دولار، بعد أن حققت أول أرباح ربع سنوية لها على الإطلاق في العام الماضي، مسجلة بذلك الربع السابع الرابح على التوالي.

وابتعدت الشركة الواقع مقرها في سان فرانسيسكو عن ذكر أرقام المستخدمين النشطين شهريًا.

وركزت – بدلاً من ذلك – على ما تسميه المستخدمين النشطين يوميًا الذين يحققون دخلًا لها، والذي قفز إلى 139 مليون – بزيادة بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 4 في المئة عن الربع السابق.

وتوزع عدد المستخدمين النشطين يوميًا الذين يحققون دخلًا لها البالغ 17 مليون على مدار الأشهر 12 الماضية بين 3 ملايين مستخدم في الولايات المتحدة و 14 مليون مستخدمًا دوليًا.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا الذين يحققون دخلًا لها ضمن الولايات المتحدة 29 مليون في هذا الربع، بزيادة بنسبة 10 في المئة مقارنةً بالعام السابق.

بينما بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا الذين يحققون دخلًا لها على الصعيد الدولي 110 مليون في هذا الربع، بزيادة بنسبة 15 في المئة عن العام السابق.

وكانت تقديرات محللي وول ستريت قد قدرت إيرادات تويتر في الربع الثاني بزهاء 829 مليون دولار، في حين قدرت الشركة إيراداتها في الربع الثاني بما يتراوح بين 770 مليون دولار و 830 مليون دولار.

وتجاوزت أرقام اليوم جميع التقديرات، وقالت تويتر: إن إجمالي إيرادات الإعلانات بلغ 727 مليون دولار في هذا الربع، بزيادة بنسبة 21 في المئة.

وأوضحت المنصة أن إيرادات الإعلانات الأمريكية هي المحرك الرئيسي للموقع، والتي نمت بنسبة 29 في المئة مقارنةً مع 26 في المئة في الربع السابق.

وتتوقع تويتر نمو إيرادات أقل للربع الثالث 2019، مع توقعات تتراوح بين 815 مليون دولار إلى 875 مليون دولار.