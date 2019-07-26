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المتحدث باسم قيادة الجيش الليبي: مفاجآت في طرابلس خلال الساعات المقبلة

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وفي تصريحات صحفية أوضح اللواء المسماري أن كلمة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كانت موجهة بشكل دقيق لأبنائه بالقوات المسلحة، خاصة المكلفين بتحرير المنطقة الغربية من الإرهابيين وعصابات الجريمة بكافة أشكالها، والتي تسيطر على العاصمة طرابلس، وفقا لقناة "ليبيا".

© REUTERS / Esam Al-Fetori

وبين المسماري أن كلمة المشير حفتر قطعت الطريق على الدعوات التي تطلق، والاجتماعات المتكررة، خاصة التي تعقدها البعثة الأممية بدعوى وقف إطلاق النار، وغيرها من الأمور التي يحاول الإخوان من خلالها كسب مزيد من الوقت.

وكان حفتر ألقى كلمة أمام الليبيين يوم الأربعاء أعلن خلالها اقتراب حسم معركة طرابلس، وأن الجيش سيرفع راية النصر من قلب العاصمة الليبية قريبا.

وقال "هدفنا هو تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا تبقى حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة"، متابعا "لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا، ويحيا شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبلة بإرادته الحرة".

وأضاف حفتر "الشعب والجيش سيرفع راية النصر في قلب العاصمة قريبا... وانتصارنا على الإرهابيين وأنصارهم، وعلى كل من رفع السلاح ليعتدي على المواطنين، لتصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها، ومن دخلها فهو آمن".

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

 

SputnikNews

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