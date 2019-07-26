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بري: القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى

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بري: القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى بري: القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى

جي بي سي نيوز:- قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، إن موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى، مؤكدا أن الوضع بالنسبة للاجئين الفلسطينيين سيعود كما في السابق.

وأثارت خطة وزارة العمل اللبنانية لمكافحة "العمالة الأجنبية غير الشرعية" حفيظة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين اعتبروا أن القرار موجه ضدهم، فتظاهروا وأقفلوا مداخل المخيمات بالإطارات المشتعلة.

ورفضت حركة "حماس" في لبنان إجراءات وزارة العمل، ووصفتها بـ"سياسة القتل البطيء"، داعية إلى الإنهاء الفوري لكل قرارات إغلاق المؤسسات التابعة للفلسطينيين ومنعهم من العمل.

بدورها، اعتبرت السلطة الفلسطينية أن قرار وزارة العمل اللبنانية بشأن عمل اللاجئين الفلسطينيين، يتناقض مع القوانين الدولية، مشددة على أن هذا القرار لن يخدم هدف مجابهة التوطين.

في المقابل، أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أن خطة وزارة العمل "لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية" لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات، مشيرا إلى أن "الخطة وضعت منذ أشهر عدة، في إطار تطبيق قانون العمل، مشددا على أنه ليس هناك من استهداف لأحد، وأن القانون يطبق على الجميع".

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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