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بعد أيام من التفجير... لماذا هبطت طائرة قطرية بمطار في الصومال

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قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، إن قطر أرسلت طائرة مزودة بتجهيزات وطاقم طبي متكامل إلى مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو، لنقل مصابي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسؤولين ببلدية مقديشو إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بحسب صحيفة الوطن القطرية.

© AP Photo /

وأكد المصدر، في تصريح له، أن الطائرة أقلت 12 مصابا من بينهم عمدة مقديشو، إضافة إلى 16 مرافقا تتقدمهم سعادة السيدة خديجة محمد ديريه، وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية الصومال.

يذكر أن مهدي محمد جوليد نائب رئيس الوزراء بجمهورية الصومال، وحسن بن حمزة هاشم سفير قطر لدى جمهورية الصومال، كانا على رأس مستقبلي الطائرة عند هبوطها في مقديشو، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والنواب في مجلسي الشعب والشيوخ في الصومالية، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الصومال.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض قال إن قطر لا تدعم الإرهاب وليس لها أي علاقة بالتفجيرات في الصومال، بينما رحبت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لؤلؤة الخاطر بحديث الوزير الصومالي.

وأضاف وزير الخارجية الصومالي -في مقابلة إذاعية إن "موقف الحكومة الفدرالية واضح، وهو أن قطر لا تدعم الإرهاب، وليس لها أي علاقة بالتفجيرات في الصومال ولا في بونت لاند، وأنها مهتمة باستقرار الصومال".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الفدرالية اقتنعت ببيان الحكومة القطرية، ردا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي تحدث عن تنافس بين دولة قطر والإمارات على النفوذ في الصومال.

وأكد أنه "قرأ التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز بالكامل، ولم يجد فيه حقائق، بل اتهامات".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لؤلؤة الخاطر إن وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض قد عبّر عن رضا بلاده عن بيان دولة قطر بشأن ادعاءات في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية القطرية -في تغريدة- أن "بيان دولة قطر قد دحض ما احتواه المقال من إشارات مضللة تورط بلادها في تفجيرات بوصاصو في مايو/أيار الماضي"، على حد تعبيرها.

 

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