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رئيس عربي يرغب منذ زمن بعيد بزيارة سوريا

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رئيس عربي يرغب منذ زمن بعيد بزيارة سوريا رئيس عربي يرغب منذ زمن بعيد بزيارة سوريا

أكد رئيس الدائرة العربية والوطنية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، على تفاؤله بعودة سوريا إلى التعافي، لأن هذا سينعكس على الواقع العربي كله، وسيجعل لحظة تحقيق الحلم بإنهاء الاحتلال تقترب أكثر وأكثر، حيث ستستأنف سورية دورها الذي كان أحد أسباب التآمر عليها، من قبل إسرائيل وأمريكا والقوى المتحالفة معها.

وأشار الأحمد الذي يزور دمشق على رأس وفد من المنظمة في مقابلة مع  صحيفة "الوطن" السورية، إلى أن هناك رغبة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ زمن بعيد، في القيام بزيارة إلى دمشق، ولكن زحمة الأحداث هي سبب التأخير، منوها إلى أن عباس على تواصل مع الرئيس بشار الأسد، والزيارة "إن شاء الله ستكون في أسرع وقت ممكن".

وأشار الأحمد بطريقة تعامل السورية مع اللاجئين الفلسطينيين قائلا "ليس فقط اللاجئين الفلسطينيين عاملتهم سوريا كمواطنين، وإنما كل العرب يعاملون في سوريا، كمواطنين سوريين، ولا يوجد عربي يشعر بالغربة فيها".

وندد الأحمد، بطريقة تعامل الحكومة اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا القرارات الجديدة لوزارة العمل التي تستهدف العمال من اللاجئين الفلسطينيين، وأوضح أن "ما يجري في لبنان ليس بجديد، فالفلسطينيون يعاملون بطريقة سلبية وقاسية، منذ قدومهم إلى هناك".

SputnikNews

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