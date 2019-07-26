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صحفي جزائري: الحراك الشعبي يرفض تكوين اللجنة السداسية

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وذكر خان، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أنه "من هنا فإن هذه اللجنة مهامها تنحصر في تحريك هذه الأزمة وتقريب وجهات النظر".

© AP Photo / Anis Belghoul

وأضاف خان إن "الحراك الشعبي على الرغم من هذا استقبل تشكيل هذه اللجنة بالرفض كونهم لا يثقون في الشخصيات المكونة منها، فأحدهم رئيس برلمان سابق والآخر خبير اقتصادي مقرب من الحزب الحاكم السابق، وهو ما شكل مفاجأة للشارع".

ولفت الصحفي الجزائري إلى أن طريقة عمل هذه اللجنة هو المعول عليه من أجل تغيير وجهة نظر الحراك الشعبي فيها.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، في بيان، أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح شكل لجنة سداسية للإشراف على حوار وطني وإجراء انتخابات رئاسية لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور.

وألغت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/ تموز، قائلة إنه لم يتقدم مرشحون لخوضها.

ولم تحدد السلطات تاريخا جديدا للاقتراع. ويرأس اللجنة كريم يونس، الرئيس السابق للبرلمان، وتضم اثنين من خبراء القانون وخبيرا اقتصاديا واثنين من السياسيين.

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