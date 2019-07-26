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أدوية منع الحمل للدواجن تثير جدلا في مصر.. والحكومة تعلق

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أدوية منع الحمل للدواجن تثير جدلا في مصر.. والحكومة تعلق أدوية منع الحمل للدواجن تثير جدلا في مصر.. والحكومة تعلق

ومن جانبه نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، للمرة الثانية، في بيانه لرصد الشائعات والرد عليها، خلال الفترة من 18 وحتى 26 يوليو/ تموز الجاري، ما تم تداوله، مشيرا في بيان أن المصرية تنفي تلك الأنباء بشكل قاطع.

وقال المركز "إنه بالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة سابقا في التقرير رقم (146)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول تلك الشائعة مرة أخرى، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي".

وأشار المركز إلى أن "وزارة الزراعة أكدت عدم استخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن على الإطلاق، وأن جميع المزارع بمحافظات الجمهورية ملتزمة بتطبيق أساليب التربية الصحية السليمة للدواجن حرصا على صحة وسلامة المواطن".

وأضافت أن "كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين، والإضرار بصناعة الدواجن الوطنية".

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