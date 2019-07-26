قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية تعلن تدمير حظيرة للطائرات المسيرة في قاعدة الجفرة

وقالت وكالة الأناضول، إن غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية والتابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني، أكدت في بيان أن طائرة حربية تابعة للغرفة قامت بقصف قاعدة الجفرة الجوية التي تستخدمها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر في تسليح قواته التي تشن هجمات على العاصمة طرابلس.

وأضاف البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية الرسمية لعملية "بركان الغضب" أن القصف أسفر عن تدمير حظيرة الطائرات المسيرة وطائرة شحن تستخدم لنقل الذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ألقى، يوم الأربعاء، كلمة أمام الليبيين أعلن خلالها اقتراب حسم معركة طرابلس.

وأكد حفتر أن الجيش سيرفع راية النصر من قلب العاصمة الليبية طرابلس قريبا.