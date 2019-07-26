صفقة اليوم.. خصم 98% على حزمة Six Sigma لاحتراف إدارة المشاريع

الحزمة الكاملة للتدريب على منهجية الإدارة 6 سيجما – The Complete Six Sigma Training Suite Bundle

عدد الدورات: 15

عدد الدروس: 1386

المدة: 40 ساعة

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة

تساعدك هذه الحزمة على أن تصبح محترفًا في مجال الإدارة من خلال تعلم منهجية Six Sigma، وLean للتركيز على تحسين المشاريع وتقليل الأخطاء وتوفير الوقت دون التأثير على مستوى الجودة، بالإضافة إلى تطبيقاتها العملية.

ستتعلم أيضًا تحليل البيانات على Minitab باستخدام 10 أدوات مختلفة لتحليل أي حالة تجارية، بالإضافة إلى استخدام أدوات مثل: DMAIC، وVOC، وJIT، وSIPOC، وكذلك تعلم أساسيات (تحليل كانو) Kano Analysis لفهم متطلبات العملاء.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2844 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر منهجية (6 سيجما) Six Sigma، أحد أشهر المنهجيات الإدارية التي تهدف إلى تحسين جودة الأداء، وتخفيض التكاليف والأخطار، وزيادة نسبة رضا العملاء، وهي عبارة عن مجموعة متكاملة من التقنيات والمنهجيات والأدوات العالية الفعالية التي تساعد على تطوير الأعمال.

يعد مجال إدارة المشاريع أحد أكثر المجالات ربحًا وإثارة للاهتمام، حيث إن الشركات الكبيرة والصغيرة دائمًا ما تبحث عن مدراء موهوبين ومدربين يمكنهم إلهام وتحفيز فرق العمل وتجاوز الأهداف، كما أنهم يدفعون رواتب مجزية لهم مقابل خدماتهم الاحترافية.

توفر لك الحزمة التدريبية The Complete Six Sigma Training Suite Bundle، احتراف مجال إدارة المشاريع بسرعة، من خلال تعلم اثنين من أهم المنهجيات المعتمدة في هذا المجال مع خصم يصل إلى 98%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2844 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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تتضمن هذه الحزمة 15 دورة تدريبية، وأكثر من 1300 درس، وما يصل إلى 40 ساعة من المحتوى التعليمي المتميز، لمساعدتك في أن تصبح محترفًا في مجال الإدارة، واكتساب مهارات جديدة للمساعدة في إنجاز المشاريع بشكل صحيح.

بمجرد حصولك على هذه الحزمة ستتعلم الكثير عن منهجيات إدارة المشاريع من الصفر وحتى الاحتراف، حيث ستتعلم أسس منهجيات Six Sigma، وLean، وكذلك طريقة DMAIC بشكل شامل، والتي تحتاجها لتتمكن من النجاح والتميز في الأسواق التنافسية.

تتضمن الحزمة أيضًا تركيزًا تفصيليًا على Minitab، وهي أداة إحصائية تستخدمها العديد من الشركات لتحديد الاتجاهات وتطوير الحلول. وهي أداة مهمة لأي شخص يتطلع إلى التقدم في أي شركة، حيث تساعده على تحسين مهاراته التحليلية والاستشارية.

ستتعلم تحليل البيانات على Minitab باستخدام 10 أدوات مختلفة، وكذلك أداء العشرات من التمارين العملية، وتعلم أساسيات (تحليل كانو) Kano Analysis.

بالإضافة إلى احتراف استخدام أدوات منهجية Lean، مثل: Just-In-Time – التي هي تعرف اختصارًا JIT – لتحقيق إنتاج كبير باستخدام الحد الأدنى من المخزون.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وهو ما يمكنك تضمينه في سيرتك الذاتية أو حسابك على لينكدإن. لذلك سارع إلى بناء خبراتك اليوم، واحترف مجال إدارة المشاريع.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:

Lean Masterclass: Part 1 (Become Certified Lean Proficient)

Lean Masterclass: Part 2 (Become a Certified Lean Expert)

The Ultimate Six Sigma Yellow Belt: Minitab Proficiency

Six Sigma Green Belt Masterclass: Expertise on Minitab

Minitab Basics: Hypothesis Testing for Beginners

Minitab Basics: Top 10 Graphical Tools for Beginners

Minitab Basics: Top 7 Control Charts for Beginners

Lean Six Sigma Introduction Specialist

Six Sigma Green Belt: Become a Kano Analysis Specialist

Six Sigma Black Belt: Become a QFD Specialist

The Voice of Customer (VOC) Techniques

Process Mapping Masterclass: A Practical Guide for Beginners

Active Listening: A Practical Guide to Being an Active Listener

Lean Masterclass: Become a Certified Just-In-Time Specialist

Six Sigma White Belt: Learn Six Sigma & Grow Your Potential

الحصول على الصفقة: من هنا.