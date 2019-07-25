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الرئيس التونسي المؤقت يؤدي اليمين الدستورية… (بالفيديو)

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الرئيس التونسي المؤقت يؤدي اليمين الدستورية… (بالفيديو) الرئيس التونسي المؤقت يؤدي اليمين الدستورية… (بالفيديو)

 

وقام الناصر بتأدية اليمين متأثرا حد البكاء، بعد أن أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الشغور النهائي في منصب رئاسة الجمهورية.

وكانت رئاسة الجمهورية في تونس قد أعلنت، صباح اليوم الخميس، في بيان لها وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 93 عاما، حيث توفي بالمستشفى العسكري بتونس.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع "فيسبوك" خبر وفاة السبسي، وجاء فيه: 

وافت المنية صباح اليوم الخميس... على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله، رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، بالمستشفى العسكري بتونس.

وبمقتضى الدستور التونسي، يتولى رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، البالغ من العمر 85 عاما، الرئاسة لمدة تتراوح بين 45 إلى 90 يوما، يتم خلالها تنظيم الانتخابات.

وقال رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي:

أتوجه للشعب التونسي بنداء لتعزيز الصف، وتوحيد الصف والتضامن حتى نتمكن من تحقيق مزيد من التقدم ومزيد من مطامح الشعب التونسي.

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