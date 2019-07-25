لماذا جددت عائلات وقبائل البحرين "البيعة" في هذا التوقيت

وجاء تجديد البيعة والولاء، بعد أيام من عرض فيلم "ما خفي أعظم"، الذي بثته قناة "الجزيرة"، وتحدث عن فترة ما بعد 2011 في البحرين، إلا أن إعلاميين بحرينيين أكدوا أن "تأكيد البيعة والولاء لا يرتبط بالرد على الفيلم، بقدر ما يؤكد على استقرار البحرين، وأنها عادة بحرينية يقوم فيها الشعب بتأكيد الولاء".

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من ناحيتها، قالت عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين في البحرين، إن "البيعة وتجديد الولاء للوطن والقيادة عادة يقوم بها الشعب البحرين بين الحين والآخر".

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، "أن تجديد البيعة والولاء لقيادة المملكة والوطن، والتأكيد على الموافقة على القرارات الخطوات التي تتخذها البحرين ضمن التحالف العربي".

وشددت على أن مواقف البحرين الداعمة لمواجهة الفكر المتطرف، يدعمها الشعب البحريني، بتأكيد البيعة والولاء ليرسل رسالة بأن البحرين قيادة وشعبا متفقة مع مواجهة الإرهاب.

وفيما يتعلق بارتباط البيعة بفيلم "ما خفي أعظم"، الذي بث على قناة الجزيرة، تابعت قائلة:

"ما بثته الجزيرة أتفه من الرد عليه، وأن الشعب البحريني لا يمكن أن يقوم بالبيعة ردا على الجزيرة، بل ليؤكد للعالم أن الشعب يقف خلف قيادته ويتمسك بوحدة واستقرار وطنه".

وتابعت أن الصحفيين والإعلاميين والقنوات البحرينية ردت على الفيلم الذي هدف لإثارة الشعب البحريني، إلا أن البيعة والولاء لتؤكد أن أن البحرين كما هي لم تتغير ولن تتغير، ولن تؤثر فيها أي محاولات للفتنة أو الإثارة.

وأشارت "أحمد" إلى أن الدول أو وسائل الإعلام التي تحاول استخدام ما حدث في 2011 بالبحرين وتصديره على أنه قضية سنة وشيعة، هي محاولات "وضيعة"، تهدف للفتنة وتأجيج الأوضاع كما كل محاولاتها في الدول العربية لا البحرين فقط، وأن الأمر في البحرين كان مطالبة شعبية بتحسين الأوضاع، وهي حقوق مشروعة لأي شعب بكل مكوناته، وأن الجميع يعيش في البحرين دون هذه الحساسية التي تصدرها بعض الوسائل الإعلامية.

من ناحيتها، قالت الإعلامية البحرينية، هيفاء عدوان، "إن الشعب البحريني يؤكد أنه دائما متمسك بوحدته واستقراره، وأنه على الرغم من أنه قد يطالب ببعض المطالب أو الإصلاحات المتعلقة بالقضايا الداخلية، إلا أنه يقف في وجه أي محاولات خارجية للنيل من وحدته".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تجديد بيعة القبائل والعائلات من جميع المكونات تؤكد أن البحرين تقف صفا واحدا في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكالها، وأنها تتوافق مع المجتمع الذي يحارب الإرهاب".

وبحسب صحيفة "الأيام " البحرينية، أكدت عائلات البحرين بيعتها وولائها للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.