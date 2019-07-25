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بعيدا عن النفط.. أبوظبي تتوقع جمع 109 ملايين دولار سنويا

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ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت أبوظبي إنها ستبدأ في فرض الرسوم بعد فترة طويلة من انخفاض النفط، والتي جرى خلالها تطبيق ضريبة اتحادية للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة.

© Sputnik . Alexei Nikolskiy

وقال إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل بأبوظبي للصحفيين إن الدائرة تتوقع جمع إيرادات بقيمة 400 مليون درهم سنويا من الرسوم الجديدة، ومن ثم تتوقع أن تعيد استثمارها.

وأضاف أن أبوظبي تنفق ما يتراوح بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات درهم سنويا على البنية التحتية، مشيرا إلى أن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري.

ومن المقرر وضع بوابات إلكترونية لجمع الرسوم على أربعة جسور تؤدي إلى مدينة أبوظبي.

وتعد أبوظبي ثاني إمارة بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام "سالك" في عام 2007.

SputnikNews

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