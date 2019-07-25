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أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
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الأخبار - صندوق تحيا مصر يطلق قوافل "نور حياة " في المنوفية والغربية

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