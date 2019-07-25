أخبار عاجلة

8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
%2 من المباني الرسمية مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

فرص عمل للاردنيين في السعودية والكويت

Google+ Print
فرص عمل للاردنيين في السعودية والكويت فرص عمل للاردنيين في السعودية والكويت

جي بي سي نيوز:- أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في إحدى الفنادق في دولة الكويت بالوظائف التالي طهاة، جرسون, مدير لقسم الأغذية والمشروبات، مسؤول حفلات، مدير تدبير الغرف، موظفة استقبال، مسؤول أو مسؤولة تسويق وبرواتب ومكافآت مجزية شريطة إجادة اللغة الانجليزية.

وبينت الوزارة أنه يتوفر الوظائف التالية في إحدى المستشفيات في المملكة العربية مدير عام، مدير تنفيذي، نائب مدير تنفيذي، رئيس قسم مختبرات، رئيس قسم أشعة، مدير موارد ومخازن، مدير مالي ، مشرف شؤون مالية.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى إرسال السير الذاتية الى البريد الإلكتروني out.emp@mol.gov.jo، مع تحديد اسم الفرصة في خانة الموضوع ولمدة أسبوع من تاريخه.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )