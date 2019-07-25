فرص عمل للاردنيين في السعودية والكويت

جي بي سي نيوز:- أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في إحدى الفنادق في دولة الكويت بالوظائف التالي طهاة، جرسون, مدير لقسم الأغذية والمشروبات، مسؤول حفلات، مدير تدبير الغرف، موظفة استقبال، مسؤول أو مسؤولة تسويق وبرواتب ومكافآت مجزية شريطة إجادة اللغة الانجليزية.

وبينت الوزارة أنه يتوفر الوظائف التالية في إحدى المستشفيات في المملكة العربية السعودية مدير عام، مدير تنفيذي، نائب مدير تنفيذي، رئيس قسم مختبرات، رئيس قسم أشعة، مدير موارد ومخازن، مدير مالي ، مشرف شؤون مالية.

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى إرسال السير الذاتية الى البريد الإلكتروني out.emp@mol.gov.jo، مع تحديد اسم الفرصة في خانة الموضوع ولمدة أسبوع من تاريخه.