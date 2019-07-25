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8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 10:05 صباحاً
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 10:05 صباحاً
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 10:05 صباحاً
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات
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الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني
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الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر
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الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019
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الأحد 28 يوليو 2019 09:44 صباحاً
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين
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الأحد 28 يوليو 2019 09:43 صباحاً
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن
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الأحد 28 يوليو 2019 09:34 صباحاً
%2 من المباني الرسمية مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة
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الأحد 28 يوليو 2019 09:20 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
وداعاً فاروق الفيشاوى .. آخر كلماته عن مرض السرطان "سأهزمه وانتصر عليه ومش عايز حد يزعل إنى تعبان"
مصر
Al Nahar TV
الخميس 25 يوليو 2019 12:12 مساءً
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