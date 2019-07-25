إرهابي يدلي باعترافات عن وكر خطير لـ"داعش" في العراق

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة: "بناء على اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم، قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، تعثر على وكر شرق "عكاشات" غربي الأنبار، غرب العراق".

وأضافت الخلية، أن القوة المشتركة ضبطت 6 صواريخ من طراز "كورنيت" ومدفعي 23 ملم، و SPG9، وأعتدة، ودراجات.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أن القوة الأمنية، تعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا.

وتقع منطقة عكاشات بين قضائي الرطبة الحدودي مع الأردن، والقائم الحدودي مع سوريا، في غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.

أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".