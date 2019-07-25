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علاء مبارك يعلق على تصريحات وزيرة مصرية أثارت جدلا

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علاء مبارك يعلق على تصريحات وزيرة مصرية أثارت جدلا علاء مبارك يعلق على تصريحات وزيرة مصرية أثارت جدلا

وكتب علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا شك أننا جميعا كمصريين نحب بلدنا، ولا نقبل أي كلام يسيء لمصر، ولكن ما صدر من وزيرة الهجرة المصرية في كندا هو كلام غير مسؤول".

وأضاف نجل مبارك، أن "ما صرحت به الوزيرة ما كان يجب أن يقال، حتى لو كان عفويا وعن غير قصد، بسبب احتمال استخدامه من قبل من أسماهم بـ"المتربصين".

​وكانت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، قد أثارت جدلا بتصريحاتها خلال لقائها أعضاء الجالية المصرية في كندا، قالت فيها: "أي حد يقول كلمة على بلدنا يتقطع"، إلا أنها أعربت عن أسفها لانتشار مقطع الفيديو المنسوب لها، معتبرة أن حديثها جرى "تحريفه"، وعلقت: "أسفت بشدة لذلك، لأن الدولة ترعى أبناءها ولا تهددهم".

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