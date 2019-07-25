السعودية تحسم مصير إعلان عن "فرصة عمل" آثار ضجة في المملكة

ونشرت وكالة أنباء "بترا" إعلانا عن وزارة العمل يفيد بتوفر فرص عمل للأردنيين في أحد المستشفيات السعودية في وظائف "مدير عام، مدير تنفيذي، نائب مدير تنفيذي، رئيس قسم مختبرات، رئيس قسم أشعة، مدير موارد ومخازن، مدير مالي، مشرف شؤون مالية".

وشدد إعلان وزارة العمل السعودية التي حسمت الأمر في هذه القضية، على مواصلتها تنفيذ "قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات".

​وأثار الإعلان الأردني ضجة في السعودية، ووجه عدد كبير من النشطاء انتقادات للإعلان عن وظائف قيادية وهامة للأردنيين، مشيرين إلى أن السعوديين أولى بتولي مثل هذه الأعمال، وخاصة مع وجود عاطلين سعوديين قيل إنهم لا يحصلون على فرص مناسبة.