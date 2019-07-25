لا يأتي تطبيق (ترجمة جوجل) Google Translate مثبتًا بشكل مسبق على معظم الهواتف الذكية، ولكنه تطبيق لا غنى عنه عند السفر، حيث يتمتع بمزايا عديدة منها: الترجمة الفورية لعلامات الشوارع وقوائم الطعام من خلال الكاميرا، وحفظ العبارات الأكثر استخدامًا، وتنزيل اللغات للترجمة بدون اتصال بالإنترنت، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي 5 نصائح للاستفادة من تطبيق ترجمة جوجل أثناء السفر:

1- استخدم الكاميرا للترجمة:

عند سفرك لدول أخرى قد يكون من الصعب عليك قراءة العلامات، وقوائم الطعام، وكتيبات الإرشاد باللغات الأجنبية، وقد تحاول كتابة كل كلمة في ترجمة جوجل لمعرفة معناها، لكن يمكنك فعل ذلك بطريقة أسرع، وذلك من خلال توجيه كاميرا هاتفك إلى الكلمات التي تحتاج ترجمتها فوريًا.

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حصلت أداة الكاميرا في تطبيق ترجمة جوجل على تحديث خلال هذا الشهر يضيف 60 لغة جديدة إلى قاعدة بياناتها، مما يعني أنه يمكنك الآن ترجمة 88 لغة. ويضيف التحديث أيضًا ميزة يمكنها اكتشاف اللغة التي تريد ترجمتها، وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت في مكان ما به لغات متعددة.

بالإضافة إلى استخدام الكاميرا للترجمة الفورية، يمكنك أيضًا استيراد صورة من هاتفك لترجمة النص الموجود بها.

2- تنزيل اللغات:

لا يمكنك ضمان الوصول الثابت إلى الإنترنت خلال رحلتك، ولكن حتى في الأوقات التي لا تتمكن فيها من الوصول إلى الإنترنت، لا يزال بإمكانك استخدام ترجمة جوجل إذا قمت بتنزيل حزمة اللغة التي تريد ترجمتها.

حتى إذا كنت متأكدًا من أنه سيكون لديك اتصال بيانات في وجهتك، فإن تنزيل لغتك المستهدفة في تطبيق ترجمة جوجل لا يستغرق سوى دقيقة واحدة، تحسبًا لحدوث أي شيء مفاجئ.

يمكنك تنزيل اللغة من خلال الانتقال إلى قائمة اللغات، والضغط على زر تنزيل الموجود بجانب اللغة التي تريدها. وتتراوح سعة حزمة كل لغة بين 35 و45 ميجابايت، لذلك لن تشغل مساحة كبيرة على هاتفك.

3- وضع المحادثة:

يُعد استخدام الميكروفون للحصول على ترجمة سريعة أمرًا سهلاً في تطبيق ترجمة جوجل، حيث يمكنك استخدامه للمساعدة في ترجمة المحادثات بينك وبين متحدث أجنبي، ولكن عندما تكون في وضع الميكروفون، يكون الإعداد الافتراضي للاستماع إلى لغة واحدة والحصول على الترجمة.

لذلك إذا قمت بالنقر فوق زر الميكروفون، يمكنك ضبط التطبيق على وضع المحادثة حيث سيستمع إلى كلتا اللغتين، ويقدم لك ترجمة فورية بينما تقوم بالتحدث مع صديقك الأجنبي، وكل منكما يستخدم لغته الأم.

4- حفظ العبارات التي قد تحتاجها:

إذا وجدت نفسك تبحث مرارًا وتكرارًا عن ترجمة لبعض العبارات، فإنه يمكنك حفظ هذه العبارات للوصول إليها بسهولة عند الحاجة لترجمتها، ما عليك سوى النقر على رمز النجمة بجوار نتيجة الترجمة وستُضاف إلى القائمة (المحفوظة).

ستتمكن من العثور عليها بعد ذلك بسهولة في علامة التبويب (المحفوظة) Saved في الجزء السفلي من الشاشة.

5- الترجمة باستخدام الكتابة اليدوية:

يمكنك رسم حروف أو عبارات لترجمتها باستخدام تطبيق ترجمة جوجل، ويمكن الاستفادة من ذلك إذا لم تجد الحروف أو الرموز التي تريد ترجمتها على لوحة المفاتيح.

كل ما عليك فعله هو تحديد اللغة التي تحتاج الترجمة إليها، ثم الضغط على زر “الكتابة اليدوية”، وتحت “اكتب هنا”، ارسم حرفًا أو كلمة أو عبارة. عندما تتوقف عن الرسم، سيقوم التطبيق بعرض أقرب نص مطابق.