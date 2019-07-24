كويتيون وسعوديون يبحثون استئناف الإنتاج من "المنطقة المقسومة"

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن زيارة وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية إلى البلاد تأتي في إطار استكمال التشاور حيال استئناف الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة.

وأوضح المزرم أن زيارة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز إلى الكويت تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر قد استقبل في وقت سابق من اليوم الأمير عبد العزيز بن سلمان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.