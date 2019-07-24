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ملف البشير أمام المحكمة تمهيدا لمحاكمته الأسبوع المقبل

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© REUTERS / UMIT BEKTAS

الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "محكمة بالعاصمة الخرطوم تسلمت ملف الرئيس المعزول عمر البشير، تمهيدا لبدء إجراءات محاكمته في غضون الأسبوع المقبل".

وكانت نيابة مكافحة الفساد قد أنهت كافة التحريات في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد البشير، الذي يواجه اتهامات تتعلق بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير قانونية.

كانت وسائل إعلام سودانية قد كشفت فور عزل البشير، عن ضبط كمية كبيرة من النقد المحلي والأجنبي، في مقر إقامته ببيت الضيافة.

ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

وقد رفضت النيابة السودانية، في حزيران/ يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.

ويقود السودان حاليا مجلس عسكري انتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي اتفق مؤخرا مع قوى المعارضة، التي تزعمت الاحتجاجات ضد البشير قبل عزله في 11 نيسان/أبريل الماضي، على مرحلة انتقالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يشكل فيها مجلس سيادي يرأسه الجيش والمعارضة بالتناوب.

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