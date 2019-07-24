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ظهور جديد لأسماء الأسد.. هكذا بدت (صور)

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ظهور جديد لأسماء الأسد.. هكذا بدت (صور) ظهور جديد لأسماء الأسد.. هكذا بدت (صور)

جي بي سي نيوز :- استقبلت عقيلة رئيس النظام السوري أسماء الأسد، الأحد، الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي في سوريا برفقة عائلاتهم.

وذكرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على موقع "الفيسبوك"، أن السيدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، استقبلت الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي على مستوى سوريا للعام 2019 في سوريا برفقة عائلاتهم,وفق عربي 21.

وقالت الصفحة: "تهنئة قلبية لكل الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام.. والذين رسموا بجدهم ومثابرتهم الخطوة الأولى في طريق مستقبل مشرق لهم ولوطنهم .. ليؤكدوا للعالم كله أن النور في سوريا أبقى، وأن الظلام سيندحر من أرض أثبت أهلها جدارتهم بالحياة عليها، حين تسلحوا بالعلم والعمل واسترخصوا لأجلها كل غال"

جي بي سي نيوز

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