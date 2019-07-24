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مقتل مسؤولين محليين وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري في الصومال

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مقتل مسؤولين محليين وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري في الصومال مقتل مسؤولين محليين وإصابة آخرين إثر تفجير انتحاري في الصومال

القاهرة - سبوتنيك. ونقل راديو "دالسان" المحلي، مساء اليوم الأربعاء، أن "التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر البلدية ظهر اليوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسؤولين المحليين في مقاطعات مقديشو الذي كانوا يعقدون اجتماعا لبحث الأوضاع في مقر البلدية".

ونقل الراديو عن المتحدث باسم حاكمية مقاطعة بنادر تأكيده أن "عمدة مقديشو وحاكم المقاطعة عبد الرحمن عثمان من بين الجرحى"، موضحا "هناك عدد من المسؤولين المحليين من بين القتلى".

فيما نقل راديو "المستقبل" المحلي أن "من بين ضحايا التفجير مفوض مقاطعة ويبري مهاد علمي، وحاكم مقاطعة عبد العزيز صافيا أسد، ومدير مقاطعة بنادير عبدي فتحي حلني، ومدير قطاع شؤون العاملين عبد الله ظهير، وآخرين".

وصرح نائب محافظ بنادر للشؤون الأمنية والسياسية، محمد عبدالله تولح، لوكالة الأنباء الصومالية، أن التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر بلدية مقديشو تسبب في إصابة محافظ بنادر وعمدة مقديشو المهندس عبدالرحمن عمر عثمان "يريسو" بجروح طفيفة وعدد من رؤساء مديريات العاصمة والمدراء العاملين في مقر البلدية.

وأشار إلى يريسو حي ويتلقى العلاج في مستشفى ديكفير بالعاصمة مقديسو، داعيا الشعب إلى ضبط النفس والهدوء وتوحيد جهودهم ضد الخلايا الإرهابية التي تزعرع الأمن والاستقرار.

SputnikNews

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