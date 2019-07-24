أخبار عاجلة

8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
8 الصبح - بيان بدرجات الحرارة داخل جمهورية مصر العربية بتاريخ 26-7-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

العاهل الأردني يعين رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

Google+ Print

© REUTERS / Zoubeir Souissi

عمّان - سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، مساء اليوم الأربعاء "صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من تاريخ 24 – 7 – 2019... كما صدرت الإرادة الملكية السامية بإحالة عطوفة الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة على التقاعد".

وقال الملك عبد الله الثاني في البيان "قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تستحق منا جميعا كل الدعم والإسناد والمؤازرة، لتظل كما عهدتها وكما خبرها الأردنيون مثالا يحتذى ويشار إليه بالبنان، في الكفاءة والانضباط والإيثار والتفاني".

ووجه الملك الأردني رسالته للحنيطي قائلا "إنني أوجهك بالعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى تطويرها وإعادة هيكلتها وتحديثها وتعزيز وتطوير قدراتها لتواكب هذا العصر، ولتظل مضرب المثل في الكفاءة والقدرة والأداء المحترف".

وشغل الحنيطي منصب قائد سلاح الجو الملكي منذ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وبتعيينه اليوم يصبح أول ضابط طيار يتولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني.

فيما شغل فريحات منصب رئيس هيئة الأركان منذ الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

غرق قارب خشبي يحمل 250 شخصا والسلطات الليبية تنقذ 134 وتعلن فقدان 115 آخرين

غرق قارب خشبي يحمل 250 شخصا والسلطات الليبية تنقذ 134 وتعلن فقدان 115 آخرين

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف شرق صعدة

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف شرق صعدة

مصر في حداد ثلاثة أيام على رحيل السبسي

مصر في حداد ثلاثة أيام على رحيل السبسي