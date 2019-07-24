العاهل الأردني يعين رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

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عمّان - سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، مساء اليوم الأربعاء "صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، اعتبارا من تاريخ 24 – 7 – 2019... كما صدرت الإرادة الملكية السامية بإحالة عطوفة الفريق الركن محمود الفريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة على التقاعد".

وقال الملك عبد الله الثاني في البيان "قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تستحق منا جميعا كل الدعم والإسناد والمؤازرة، لتظل كما عهدتها وكما خبرها الأردنيون مثالا يحتذى ويشار إليه بالبنان، في الكفاءة والانضباط والإيثار والتفاني".

ووجه الملك الأردني رسالته للحنيطي قائلا "إنني أوجهك بالعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى تطويرها وإعادة هيكلتها وتحديثها وتعزيز وتطوير قدراتها لتواكب هذا العصر، ولتظل مضرب المثل في الكفاءة والقدرة والأداء المحترف".

وشغل الحنيطي منصب قائد سلاح الجو الملكي منذ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وبتعيينه اليوم يصبح أول ضابط طيار يتولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني.

فيما شغل فريحات منصب رئيس هيئة الأركان منذ الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2016.