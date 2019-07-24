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"أنصار الله" يكشفون لأول مرة طريقة مقتل علي عبد الله صالح ومكان دفنه

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وأضاف محمد عبد السلام خلال لقاء مع قناة "RT" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، دفن بحضور أبنائه.

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

وبخصوص الأزمة في اليمن، صرح ممثل الحوثيين بأنه بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن، وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وتابع متحدث جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قائلا:

 إنهم (الحوثيون) يرحبون بالحل السياسي الشامل، وأن الطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة الرئيس هادي) هو الذي يرفضه.

وبين عبد السلام أن أنصار هادي لا يريدون تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، لأنهم لا يريدون حلا سياسيا.

كما أكد خلال اللقاء أن الحصار يؤثر سلبا على معيشة اليمنيين، ويساهم في انتشار الأوبئة والأمراض.

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