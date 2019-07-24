الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية شمال الضالع وسقوط 30 حوثيا

القاهرة – سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، حررت مناطق موقع والحمراء والأقواز والعظم، وقرى القهرة وصولان والرفقة غرب منطقة مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع".

وأكد الموقع "مقتل أكثر من 30 عنصرا من الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية خلال المعارك وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من آلياتهم".

وأشار إلى "استعادة عربات مدرعة وعدد من الأطقم وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة التابعة للحوثيين".

ويقوم الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع جماعة "أنصار الله" لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات متواصلة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.