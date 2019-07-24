أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مستشار الملك سلمان "يتألم"... لن أنطق هذه الكلمة مرة أخرى

Google+ Print
مستشار الملك سلمان "يتألم"... لن أنطق هذه الكلمة مرة أخرى مستشار الملك سلمان "يتألم"... لن أنطق هذه الكلمة مرة أخرى

ودعا الفيصل، إلى البحث عن مرادف عربي لتسمية "snapchat"، متعهدا بأنه لن ينطق بها مرة أخرى بغير العربية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن أمير مكة أعلن أمس الثلاثاء، عن جائزة للإعلام الجديد تحمل اسم "جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد"، وتكون قيمتها نصف مليون ريال.

وتخصص هذه الجائزة لمجالات الأفلام القصيرة، والصورة والتغريدة، و"snapchat"، التي توقف عندها الأمير خالد الفيصل

قائلا: "أنا مضطر لأن أقولها، مع أني أتألم لعدم وجود كلمة عربية مرادفة لها".

وتابع الأمير السعودي في هذا السياق قائلا: "أرجو ألا يتكرر ذلك، وأن يقدموا لي كلمة عربية في حال طلبوا مني أن أذكر هذه الكلمة، لأنني لن أقولها مرة أخرى بكلمة غير العربية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

غرق قارب خشبي يحمل 250 شخصا والسلطات الليبية تنقذ 134 وتعلن فقدان 115 آخرين

غرق قارب خشبي يحمل 250 شخصا والسلطات الليبية تنقذ 134 وتعلن فقدان 115 آخرين

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف شرق صعدة

الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف شرق صعدة

مصر في حداد ثلاثة أيام على رحيل السبسي

مصر في حداد ثلاثة أيام على رحيل السبسي