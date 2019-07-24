أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة للرئيس السبسي

Google+ Print

وقالت وكالة الأنباء "واس" إن الملك سلمان وولي عهده أرسلا برقيتي تهنئة للسبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

© AP Photo / Senior Airman Matthew Bruch

وأعرب الملك سلمان "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسبسي، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

من جانبه عبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للرئيس السبسي عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية المزيد من التقدم والازدهار".

في سياق آخر، صادقت حركة النهضة التونسية على ترشيح رئيسها راشد الغنوشي، على رأس قائمة "توتس 1" (العاصمة)، للانتخابات التشريعية، المقرر إجرائها في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، حسبما أعلن المتحدث باسم الحركة، عماد الخميري.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية

السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وتنفي مزاعمهم باستهداف مطارات

السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وتنفي مزاعمهم باستهداف مطارات