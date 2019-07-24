البدري: نتفق مع بوتين فيما يخص تسلل مسلحي إدلب إلى ليبيا

بنغازي- سبوتنيك وأشار البدري إلى أنه يتفق مع تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تسلل مسلحي إدلب إلى ليبيا.

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وقال البدري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "الإرهابيون من كل مكان في العالم يقدمون إلى ليبيا وبدعم من الدول الداعمة للإرهاب وأمام أعين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ولم يصدر إجراء عملي للحد من هذا التدفق".

وفيما يخص تصريحات الرئيس الروسي عن قلق روسيا من "تركز المسلحين من منطقة إدلب السورية في ليبيا" قال البدري: "أننا نتفق مع تصريحات الرئيس بوتين ونعتقد أن الكثير من الإرهابيين لديهم وجهات أخرى وسيكون لذلك تأثيرا على استقرار أفريقيا وبدون شك أوروبا".

"وكان الرئيس الروسي قال، في وقت سابق، "ما يقلقني بشكل خاص، هو أننا نشاهد في ليبيا تركيز المسلحين من منطقة إدلب السورية. وذلك خطر على الجميع، لأن بإمكانهم التنقل من ليبيا إلى أي مكان".