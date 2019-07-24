أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - السيسي ينعي "السبسي"..ويؤكد : سيرته ستظل حية في وجدان الشعب التونسي -
8 الصبح - السيسي يتسلم رسالة من رئيس إثيوبيا -
8 الصبح - السيسي لوفود منتدي غاز شرق المتوسط :نسعي لتدشين مركز متكامل للطاقة -
8 الصبح - تعرف علي أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 26-7-2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط GOOGLE MAPS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

رئيس وزراء العراق يكشف وجود أربعة وزراء متهمين بالفساد

Google+ Print

وذكر عبد المهدي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "عدد القضائية الجزائية المحالة إلى مكاتب التحقيقات حتى منتصف يونيو/ حزيران الماضي بلغت 1267 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء 2200 متهما".

© REUTERS / Dado Ruvic

وتابع "من بين المتهمين المحالين للقضاء 4 وزراء فيما بلغت الدرجات الخاصة من المدراء العاميين ورؤساء الهيئات بلغ 123 متهما من أصل 2200، وأن عمليات الضبط 2061 والمبالغ المضبوطة 121مليار دينار".

وأشار عبد المهدي إلى أن "مجموع القضايا قيد التحقيق 4117، وأن أوامر الاستقدام تضمنت 11 للوزراء، و176 للدرجات الخاصة".

وتابع رئيس الوزراء، بحسب "السومرية نيوز"، "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم"، مضيفا "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين القانونيين للبت بها".

وضح عبد المهدي أن "التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع العراقية ونحن نراقب التحركات"، مشددا "لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليوم - الحكومة التونسية تعلن الحداد 7 أيام وإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية

اليوم - الحكومة التونسية تعلن الحداد 7 أيام وإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية

8الصبح - الحكومة تعمل علي فض التشابكات التاريخية بين الوزارات

8الصبح - الحكومة تعمل علي فض التشابكات التاريخية بين الوزارات

مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

اليوم-مراسل dmc يرصد الاجواء من داخل مقر الحكومة الجديد بمدينة العلمين الجديدة

اليوم-مراسل dmc يرصد الاجواء من داخل مقر الحكومة الجديد بمدينة العلمين الجديدة