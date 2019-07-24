أخبار عاجلة

انخفاض أرباح "رينو" 50% في النصف الأول -
8 الصبح - التزحلق علي الجليد .. مزيج بين الرياضة والفن - فقرة خاصة مع داليا أشرف -
8 الصبح - فقرة خاصة في ذكري رحيل "الحريف" محمد خان -
8 الصبح - عودة الرحلات البريطانية إلي القاهرة -
8 الصبح - رسمياً ..كهربا لاعباً في صفوف أفيش البرتغالي -
8 الصبح - التعليم العالي تمد أعمال تنسيق المرحلة الأولي حتي مساء اليوم الجمعة -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل بعد قرارات البنك المركزي -
8 الصبح -"العلمين الجديدة": جاهزة لاستفبال 4 ملايين نسمة -
8 الصبح - "الزراعة" تطرح 3 ألاف أضحية بأسعار مخفضة -
8 الصبح - خلال زيارته للإسكندرية ..رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيسا كهربائيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بالفيديو... لقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء اليمني

Google+ Print
بالفيديو... لقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء اليمني بالفيديو... لقاء بين ولي العهد ورئيس الوزراء اليمني

ونقلت وكالة "واس" ، أنه تم خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

وكان  رئيس الوزراء معين عبدالملك الرياض قد وصل الأسبوع الفائت قادماً من عدن لمناقشة عدد من الملفات مع الرئاسة اليمنية وقيادة التحالف العربي، حسب ما ذكرته المواقع الحكومية.

وحضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

"ساكو" السعودية: قروضنا تصل لـ130 مليون ريال

بالفيديو... جندي سوري يتصدى لمجرمي عملية "هرم قدسيا"... والأمن السوري يقبض عليهم

بالفيديو... جندي سوري يتصدى لمجرمي عملية "هرم قدسيا"... والأمن السوري يقبض عليهم

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية

قوات التحالف تسقط طائرة مسيرة تجاه السعودية