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"نيكي"يتراجع من أعلى مستوى بشهرين ونصف لكن يُسجل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:30 صباحاً
استقرار الدولار عالمياً قبيل إعلان بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار الذهب تستقرعالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 09:16 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 26 يوليو 2019 08:50 صباحاً
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر
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الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار
-
الجمعة 26 يوليو 2019 06:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عبد الله الثاني يتفقد المسجد الحسيني بعد حريق في حرمه
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:14 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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