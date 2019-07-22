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"اللمسات الأخيرة"... مسؤول أمريكي يكشف عن تفاصيل زيارة رفيعة إلى 4 دول عربية

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ويرأس كوشنر وفدا أمريكيا في جولة بالشرق الأوسط لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار.

© REUTERS / Kevin Lamarque

وقال المسؤول أن من المتوقع توقف كوشنر وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وبريان هوك المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية وآفي بركويتس مساعد كوشنر في إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات.

وسيغادر الوفد واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها أوائل أغسطس/آب.

وقال المسؤول إن الهدف من هذه الجولة "مواصلة الزخم الذي تولد في ورشة العمل في البحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادي من الخطة".

وأضاف أن الوفد سيناقش أيضا احتمال جعل مقر صندوق التنمية في البحرين.

وسعى كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد والمسؤول الرئيسي عن وضع الخطة لحشد الدعم لمقترحاته الاقتصادية الطموحة للأراضي الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع دولي في البحرين في شهر يونيو حزيران.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم الشديد إزاء خطة إدارة ترامب الاستثمارية الرامية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، في حين قال حلفاء عرب للولايات المتحدة في الخليج إن المبادرة الاقتصادية قد تكون واعدة إذا جرى التوصل إلى تسوية سياسية.

وناقش كوشنر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأسبوع الماضي إنشاء الصندوق مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. وللبنك دور في إدارة الصندوق.

وليس من المتوقع أن يناقش الوفد خطة ترامب السياسية للسلام في الشرق الأوسط والتي طال انتظارها. ولم يتضح بعد موعد الكشف عن هذه الخطة.

SputnikNews

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