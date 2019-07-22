الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى الرئيس المصري

وأعرب الملك سلمان، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، متمنيا لهم التقدم والازدهار"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشاد الملك سلمان، "بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة".

كما بعث "الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده". وعبر ولي العهد السعودي عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار".

وتحتفل مصر يوم 23 يوليو/ تموز من كل عام، بذكرى ثورة 23 يوليو، 1952، وعرف في البداية باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية واسقاط دستور 1923 في ينايركانون الثاني 1953.