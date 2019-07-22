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عباس يكلف المالكي بإحالة عملية هدم بنايات فلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية

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رام الله- سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص تمثل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني".

© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo

وأضاف "معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي".

وتابع اشتية "الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال".

كانت السلطات الإسرائيلية أقدمت، اليوم الاثنين، على هدم 8 بنايات تضم عشرات الشقق السكنية في منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

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