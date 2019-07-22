تغيير صفة الأراضي الواقعة على طول منطقة وادي الأردن إلى تجارية

جى بي سي نيوز :- ثمّن النائب الدكتور علي الحجاحجة، استجابة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتغيير صفة الأراضي الواقعة داخل حدود التنظيم على طول منطقة وادي الأردن من أراضٍ زراعية إلى تجارية، وبعمق 40 متراً من طرفي الشارع الرئيس شرقاً وغرباً.

وأكد النائب الحجاحجة أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي من شأنه أن يرتقي بالواقع التنموي للمنطقة، وينعكس بالفائدة على أبنائها، ويوفر الكثير من فرص العمل والخدمات، ويمكّن المزارعين من عرض منتجاتهم ضمن محال تجارية مرخصة.

وشدد على أن هذا القرار لن يضر بالرقعة الزراعية سيما وأنه يقع في حرم الشارع ضمن الأراضي الواقعة في حدود التنظيم.

وأشاد بتعاون رئيس الوزراء والفريق الحكومي مع عموم أبناء المنطقة والمزارعين، مؤكداً أن هذا القرار جاء نتيجة للحوار الإيجابي البناء الذي جرى بين الحكومة وجهاء وأبناء المنطقة وممثليهم من رؤساء وأعضاء مجلسي البلدية والمحافظة خلال الفترة الماضية.

وأوضح الحجاحجة أن القرار اشتمل أيضاً، على تخصيص 10 أمتار من ضمن الـ40 متراً لاستخدامها كشارع خدمات بين الشارع الرئيس وحدود الأراضي الزراعية الأمامية، وكذلك شارع بعرض 6 أمتار من أحد جوانب الجزء المفرز لخدمة المتبقي من الوحدة الزراعية ضمن المشروع الزراعي في حالة الضرورة.