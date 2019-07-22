الأردن : توقع ارتفاع أعداد السياح إلى 5 ملايين

جى بي سي نيوز :- قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية اليوم الأحد إن من المتوقع نمو أعداد السياح القادمين للمملكة 10% العام الحالي، مع فتح خطوط رحلات طيران عارض ومنتظم جديدة بدعم من الهيئة.

وقال عبد الرزاق عربيات إن قيام شركتي رايان إير وإيزي جت برفع أعداد خطوطهما القادمة للمملكة زاد وسيزيد أعداد سياح المبيت بشكل كبير، ونتوقع أن يتجاوزوا خمسة ملايين سائح.

وأضاف أن الهيئة دعمت استقطاب شركات الطيران العارض القادم من روسيا إلى مدينة العقبة الساحلية عن طريق تقديم الحوافز ليصبح عددها أربع شركات.

وكان عدد السياح القادمين إلى الأردن زاد في 2018 بنسبة 7% وصولا إلى 4.9 مليون سائح.

وأوضح أن المجموعات السياحية التي تشكل عصب السياحة في المملكة من المتوقع أن تزيد العام الحالي بين 20 و25%، خاصة القادمة من أميركا وأوروبا ، وفق رويترز .



الترويج للسياحة

وقال "نحن في الهيئة نستهدف السائح ذا الإنفاق المرتفع ولقد نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في منطقة البحر الميت".

ولفت إلى أن خطط الترويج هذا العام تركز على ثلاث أسواق تقليدية، هي: البرازيل واليابان والصين في جانب السياحة الدينية، بالإضافة إلى استمرار دعوة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة الأردن لتسويق المواقع الأثرية فيه.

وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي أكثر جهة تجلب السياح وتسوق للمواقع السياحية في الأردن.

كما أن سياحة المؤتمرات التي أنشأت لها الهيئة وحدة تسويق مستقلة استطاعت جذب مؤتمرات طبية كبيرة للعامين الحالي والمقبل.

السياحة العلاجية

وعلى صعيد السياحة العلاجية، أقر عربيات بأن المملكة تراجعت في هذا النوع من السياحة نتيجة وجود منافسة حادة مع دول مجاورة في هذا المجال.

وقال "نريد استعادة مكانتنا في السياحة العلاجية، لذلك قمنا بتشكيل مجلس أمناء للسياحة الصحية يضم أعضاء من القطاعين العام والخاص لوضع خطط ترويج المنتج الصحي".

وأشار إلى أن الحكومة زادت موازنة الهيئة هذا العام من 12.9 مليون دينار (الدولار = 0.709 دينار أردني) إلى 25 مليونا لتعزيز قدرة الترويج والتسويق السياحي، واستقطاب مزيد من السياح والزوار.