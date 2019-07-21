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قتلى وجرحى في هجوم بري داخل السعودية

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وأفاد مصدر عسكري لقناة "المسيرة نت"، الناطقة باسم "أنصار الله" (الحوثيين)، بأن القوات الموالية لأنصار الله شنت عملية هجومية شرق جبل جحفان بجبهة جيزان.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين، والحصول على أسلحة خلال عملية الهجومية.

وذكرت "المسيرة نت"، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" شنت، أمس السبت، عملية هجومية على مواقع تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية، شرق جبل الدود.

وتقود ، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

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