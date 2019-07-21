تركيا تقصف أهدافا في شمال العراق

ونشرت وكالة الأناضول بيانا لوزارة الدفاع التركية، صباح الأحد، قالت فيه إن المقاتلات التركية شنّت غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "متينا" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب"، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة الانفصالية.

© REUTERS / STRINGER

وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت إن جنديا تركيا قتل وأصيب ستة آخرون في عملية أمنية بشمال العراق شهدت اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وشن الجيش التركي الأسبوع الماضي ما وصفه بأنه المرحلة الثانية من حملة أمنية أطلق عليها اسم "عملية المخلب" في شمال العراق. وبدأت تلك الحملة للمرة الأولى في 27 مايو/أيار في منطقة هاكورك في شمال العراق مستهدفة حزب العمال الكردستاني بالمدفعية والقصف الجوي إضافة إلى القوات الخاصة. بحسب "رويترز".

وتنشط عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خاصة في منطقة قنديل الواقعة جنوبي هاكورك. وقالت أنقرة إن عملية المخلب تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده. ويستخدم لفظ تحييد في العادة للإشارة إلى القتل لكن يمكن استخدامه أيضا للإشارة إلى الإصابة أو الأسر.

وشنت تركيا ضربات جوية متكررة على المنطقة لكن الحملة الجارية حاليا شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية.