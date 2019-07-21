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العراق يقتل المزيد من عناصر "داعش" ويدمر مخابئهم قرب سوريا

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القوات العراقية تهزم داعش الإرهابي تحت الأرض

© Sputnik . Iraqi Security Information Cell

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، 21 تموز/ يوليو، أن قطعات من قيادة عمليات نينوى، والحشد العشائري، نفذت واجب تفتيش في المنطقة الحدودية مع سوريا، وبعمق 10 كيلو متر، في تدمير بقايا "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الخلية، أن العملية بدأت من "بئر عگلة" شمالا إلى تل غزال جنوبا والمنطقة المحيطة ببحيرة سنيسلة" الواقعة على الحدود العراقية – السورية.

وأفادت الخلية، بتنفيذ ضربات جوية من  قبل طيران التحالف "غربي بحيرة سنيسلة"، نتج عنها قتل 3 إرهابيين، وتدمير 19 وكرا، كما تم تدمير 4 عبوات ناسفة.

وأكملت، في حين عثرت القوات الأمنية على سيارة نوع صالون، ودراجتين ناريتين، في المنطقة المذكورة.

وتابعت الخلية، "إلى ذلك شرعت قوة أخرى من قيادة عمليات نينوى، بالاشتراك مع الحشد العشائري بواجب تفتيش المنطقة "جنوبي مدينة الموصل، مركز المحافظة، شمالي بغداد، ضمن المنطقة المحصورة بين جزيرة الشمسيات، إلى قرية تل الشوك، والجزرات الوسطية، على نهر دجلة".

القوات العراقية تحبط هجوما إرهابيا كيمياويا وسط البلاد

© Sputnik . Nazek Mohammed

وكشفت خلية الإعلام الحربي، أن حصيلة واجب تفتيش المنطقة الجنوبية، وصولا إلى الجزرات الوسطية المطلة على نهر دجلة، في الموصل، بلغت مقتل أربعة إرهابيين، وتدمير أربعة أوكار، حزامين ناسفين فضلا عن قنبلة "رمانة" يدوية.

وقتل 3 إرهابيين، وتدمير وكرا لهم، "غرب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود مع السورية، بضربتين جويتين لطيران التحالف الدولي، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني حصلت عليه "سبوتنيك" مساء يوم أمس السبت، 20 يوليو.

أيضا قتل ثلاثة إرهابيين، يوم أمس، داخل وكر لهم استهدفه طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، في "وادي الكرحة"، بمحافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

SputnikNews

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