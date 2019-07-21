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تحذير هام من الخارجية المصرية لمواطنيها بشأن تأشيرات "شنغن"

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تحذير هام من الخارجية المصرية لمواطنيها بشأن تأشيرات "شنغن" تحذير هام من الخارجية المصرية لمواطنيها بشأن تأشيرات "شنغن"

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين المصريين بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر الدولة التي صدرت التأشيرة من سفارتها بالقاهرة.

وأشار البيان، المنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك"، إلى "حالات توقيف بعض المواطنين بمطارات أوروبية، ورفض تأشيرات شنغن التي حصلوا عليها من سفارات دول أوروبية ليست هي المقصد الأساسي لهم، بعد إيهامهم بإمكانية الحصول على تأشيرة شنغن من خلال أي سفارة أوروبية دون التقيد بالحصول عليها من سفارة الدولة التي يرغبون بالسفر إليها".

وأوضح: "في ضوء متابعة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لهذه الحالات (...) تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة إلتزام المواطنين المصريين بالقواعد الخاصة بمنطقة شنغن، والتأكد من أن منفذ الدخول للاتحاد الأوروبي هو ذات الدولة التي أصدرت التأشيرة من خلال سفارتها بالقاهرة".

وتابع بيان الخارجية المصرية: "تحذر وزارة الخارجية من الإخلال بقواعد دخول منطقة شنغن، وهو الأمر الذي سيترتب عليه توقيف المواطنين المخالفين لهذه القواعد بمطار الوصول، وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، وإعادتهم إلى البلد التي قدموا منها مرة أخرى".

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