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طهران تعلن إطلاق سراح ناقلة نفط إيرانية محتجزة لدى السعودية

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طهران تعلن إطلاق سراح ناقلة نفط إيرانية محتجزة لدى السعودية طهران تعلن إطلاق سراح ناقلة نفط إيرانية محتجزة لدى السعودية

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن ناقلة إيرانية استولت عليها .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن وزير النقل، عباس إسلامي، قوله "إن ناقلة السعادة 1 تم إطلاقها بعد مفاوضات وتتحرك الآن باتجاه مياه الخليج الفارسي".

وأضاف أن ناقلة النفط الإيرانية سمح لها في الساعة 15:16 من يوم أمس بمغادرة ميناء جدة في السعودية بفضل متابعات خاصة من منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وتابع "إن الناقلة برفقة سفينتين قاطرتين تتجه إلى الخليج الفارسي لدخول المياه الاقليمية الإيرانية".

وأشار إلى توقيف ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، موضحا أنها "كانت تبحر باتجاه معاكس في الممر الخاص بالخروج فضلا عن تسببها بزيادة التلوث بالإضافة إلى إطفاء منظومتها الرادارية وهو ما أثار المخاطر حيث تم توقيفها بطلب من منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية وفق حكم صادر من الجهاز القضائي".

وندد إسلامي بتصرف بريطانيا في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية ووصفه بالقرصنة البحرية ووصمة العار للاستكبار العالمي بانتهاك القوانين الدولية.

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