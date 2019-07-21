قرقاش يعلق على أنباء انسحاب القوات الإماراتية من اليمن

وجاء تعليق قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "التحالف العربي في اليمن -وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات- صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية".

وأضاف في تغريدة أخرى: "الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الإستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الإستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، بأنور قرقاش، وجرى اللقاء في جدة، اليوم الخميس 18 يوليو / تموز، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرقا إلى جهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.