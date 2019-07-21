أخبار عاجلة

شاهد : تعيينات " مباشرة " من رئاسة الوزراء والزوايدة والرقب يهاجمان رئيس ديوان الخدمة -
الأردن : نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في البحر الميت -
مغادرة الفوج الأول من الحجاج الأردنيين 30 الحالي -
مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية -
بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك -
مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع -
موسكو تنفي مشاركة قوات روسية برية بعمليات إدلب -
مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب -
تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات -
أكلة بيتي مع مروة الشافعي الحلقة الكاملة يوم 22 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

قرقاش يعلق على أنباء انسحاب القوات الإماراتية من اليمن

Google+ Print
قرقاش يعلق على أنباء انسحاب القوات الإماراتية من اليمن قرقاش يعلق على أنباء انسحاب القوات الإماراتية من اليمن

وجاء تعليق قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "التحالف العربي في اليمن -وفي قلبه المملكة العربية الشقيقة ودولة الإمارات- صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية".

وأضاف في تغريدة أخرى: "الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الإستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الإستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، بأنور قرقاش، وجرى اللقاء في جدة، اليوم الخميس 18 يوليو / تموز، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرقا إلى جهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب بالسعودية

نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

السعودية تصدر التقرير المناخي لمكة والمدينة خلال موسم الحج

مسح.. أرباح شركات الاتصالات السعودية تقفز 29.5% بالربع الثاني

مسح.. أرباح شركات الاتصالات السعودية تقفز 29.5% بالربع الثاني