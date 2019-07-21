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قصف لـ"أنصار الله" شمال حجة وسقوط قتلى من الجيش اليمني

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة شنوا قصفا صاروخيا ومدفعيا على تجمعات للجيش شرق وغرب مديرية حيران وصحراء مديرية ميدي شمال غربي حجة.

وأضافت أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمعات عسكرية أخرى شمال مثلث عاهم وشرق جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة.

© AP Photo / Hassan Ammar

ووفقاً لـ"المسيرة"، أسفر القصف عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.

أما في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أطلقت "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع "زلزال 1" مداه 3 كيلو مترات على تجمعات للجيش في مفرق مديرية الوازعية غرب تعز.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.

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