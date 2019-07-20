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البرهان: البشير لن يسلم إلى محكمة العدل الدولية

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البرهان: البشير لن يسلم إلى محكمة العدل الدولية البرهان: البشير لن يسلم إلى محكمة العدل الدولية

وذكر البرهان أن ما يصرح به من قبل المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" عن اجتثاث النظام السابق ليس المقصود به الإقصاء نهائيا أو القطع من الجذور.

وتابع، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إنما المقصود اقتلاع الفساد والمفسدين فقط من كل فئات المجتمع السوداني سواء أكانوا من الحزب الحاكم السابق أو أي فئة أخرى".

وأضاف أن الرئيس السوداني السابق لن يسلم إلى محكمة العدل الدولية وأن السلطات العدلية السودانية لديها القدرة والاستقلالية لمحاسبة كل شخص داخل السودان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل .

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