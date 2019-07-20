9 غارات جوية على صنعاء والتحالف يعلن استهداف دفاع جوي ومخزن صواريخ بالستية

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف استهدف بـ 6 غارات مقر الفرقة الأولى مدرع وبغارة أخرى مبنى وزارة الإعلام القريب منها شمال غربي العاصمة صنعاء.

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وأشار إلى تنفيذ التحالف غارتين جويتين على معسكر اللواء 62 مشاة حرس جمهوري المتمركز في منطقة فريجة بمديرية أرحب شمال العاصمة، أعقبتهما انفجارات عنيفة هزت صنعاء.

في السياق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تنفيذ عملية وصفها بالنوعية ضد أهداف عسكرية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" على "تويتر"، عن قوات التحالف، إن "الأهداف العسكرية شملت مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران" .

وأضافت أن "الدفاعات الجوية للمليشيا الحوثية تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمطار صنعاء".

ودعت قوات التحالف "المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف".